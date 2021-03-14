Один из лидеров Вильяреала пропустит ответный матч с Динамо

Одна из главных звезд испанского «Вильяреала» Пау Торрес скорей всего не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

В первом поединке между командами защитник получил травму. Медицинское обследование обнаружило в футболиста повреждение приводящих мышц левой ноги. Точные сроки возвращения не известны, но шансов на появление в ближайшем матче в игрока близки к нулю.

Напомним, в первом матче против «Динамо» «Вильяреал» выиграл со счетом 0:2, причем один из мячей на счету, как раз таки Пау Торреса.