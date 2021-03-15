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Футбол

Александр Зубков рискует пропустить сбор национальной команды

отАндрей Огородник

Мар 15, 2021 , ,
Александр Зубков

Вингер венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков, который попал в расширенный список игроков вызванных на матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2022, рискует пропустить ближайшие матчи главной команды страны.

В недавнем матче чемпионата Венгрии против «Пакша» Зубков травмировался, что подтвердил в своем комментарии главный тренер «фради» Сергей Ребров.

«Зубков травмировал бедро. Надеемся, что повреждение не серьезно, однако точно говорить о сроках восстановления можно будет в ближайшие несколько дней»

Напомним, в конце марта на сборную Украины ждет сразу три поединка отборочного этапа: против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

от Андрей Огородник

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