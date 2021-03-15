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Футбол

Фьюри и Джошуа проведут два боя

отСергей Сумской

Мар 15, 2021 ,

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подписали договор на два боя.

По его словам, сделку подтвердить в следующем месяце.

«Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были соперничающие промоутеры и боксеры. Мы сделали самое сложное», — сказал он.

Также он добавил, что это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире.

«Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе», — приводит слова Хирна ESPN.

от Сергей Сумской

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