Милан нацелился на трансферную цель Шахтера

Донецкий «Шахтер», которому не так давно приписывали интерес к юному бразильскому таланту Кайо Жорже, получил достаточно серьезного конкурента в борьбе за таланта «Сантоса».

Как сообщает ESPN, большие планы на 19-летнего футболиста имеет итальянский «Милан», представители которого уже начали предварительные переговоры с окружением футболиста. Клуб желает омолодить линию атаки, где главной ударной силой являются ветераны Ибрагимович и Манджукич.

Напомним, в прошлом сезоне Кайо Жорже провел в составе «Сантоса» 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.