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Футбол

Прийма не перейдет в Волынь

отАндрей Огородник

Мар 15, 2021 , ,
Василий Прийма

Анонсированный ранее переход Василия Приймы в луцкую «Волынь» скорей всего не состоится.

Бывший футболист итальянский «Торино» и «Фрозиноне», который последние несколько дней проходил смотрины в луцком клубе, не подошел тренерскому штабу Василия Сачко, о чем сообщает Meta-ratings.

Напомним, осенью игрок выступал в составе одесского «Черноморца», но в феврале он расторг с «моряками» контракт по обоюдному согласию.

После шестнадцати сыгранных туров «Волынь» идет на седьмом месте чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.

от Андрей Огородник

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