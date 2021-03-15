Прийма не перейдет в Волынь

Анонсированный ранее переход Василия Приймы в луцкую «Волынь» скорей всего не состоится.

Бывший футболист итальянский «Торино» и «Фрозиноне», который последние несколько дней проходил смотрины в луцком клубе, не подошел тренерскому штабу Василия Сачко, о чем сообщает Meta-ratings.

Напомним, осенью игрок выступал в составе одесского «Черноморца», но в феврале он расторг с «моряками» контракт по обоюдному согласию.

После шестнадцати сыгранных туров «Волынь» идет на седьмом месте чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.