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Футбол

Швед вернется в Селтик?

отАндрей Огородник

Мар 15, 2021 , ,
Марьян Швед

Украинский легионер Марьян Швед, который неплохо проявил себя в последних матчах за бельгийский «Мехелен», по окончанию сезона будет вынужден вернуться в шотландский «Селтик».

В своем интервью воспитанник «Карпат» оценил свой переезд в Шотландию, а также оценил свои шансы на то, чтобы остаться в Бельгии.

«Трудно сказать, был ли переход в «Селтик» хорошей идеей. Конечно, дела там пошли не так, потому что я мало играл. Если бы я выбрал другой клуб, я бы знал, что будет лучше? У меня могло быть больше игрового времени в другой команде, но могла бы и повториться ситуация с «Селтиком».

Сейчас ситуация такова: я должен вернуться в «Селтик», потому что у меня действующий контракт. Что будет потом – не знаю. Может, останусь в «Мехелене», может, буду в «Селтике». Все должно быть решено в течение месяца-двух», – сказал Швед.

В четырнадцати матчах за «Мехелен» на счету Шведа три гола и одна результативная передача.

от Андрей Огородник

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