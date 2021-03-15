Тренер Вильяреала опасается Динамо

Главный тренер испанского «Вильяреала» Унаи Эмери несмотря на уверенную победу в первом матче против киевского «Динамо» не спешит расслабляться накануне ответной встречи против украинского клуба.

После победы над вице-чемпионами Украины «Вильяреал» сумел прервать серию из восьми матчей без побед в Испании, но матч против «Динамо» должен стать сложным испытанием для команды, считает Эмери.

Нас ждет важная игра с «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы. Не сомневаюсь, что «Динамо», несмотря на результат первого матча, захочет переломить ситуацию. Это опасный соперник.

Нам придется показать все свои лучшие качества, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Сейчас все наши мысли будут только об этом

Ответная встреча между «Вильяреалом» и «Динамо» состоится в ближайший четверг.