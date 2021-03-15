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Футбол

Владельцу Олимпика грозит пожизненная дисквалификация

отАндрей Огородник

Мар 15, 2021 , ,
Владислав Гельзин

Владелец и президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рискует получить строжайшее наказание за критику и оскорбления судейство и руководство судейского корпуса после матча с донецким «Шахтером».

Туром ранее, после того, как не был засчитан гол «Олимпика» он ворвался на послематчевое интервью в прямом эфире с нецензурной бранью, в результате чего его клуб уже был оштрафован на 500 тысяч гривен, а также получил запрет на проведение матчей на стадионе имени Валерия Лобановского. В скором времени санкции будут приняты и не посредственно к нему, причем очень серьезные, о чем заявил президент «Десны» Владимир Левин.

«Будет очень серьезное наказание. Потому что, по-моему, более 15 свидетелей, которые дадут показания против Владислава Гельзина.

И он тоже будет рассмотрен на квалификационной комиссии. Нарушения в рамках международных решений, которые были – это пожизненное отстранение»

Напомним, в прошлом чемпионате пожизненную дисквалификацию получил президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий.

от Андрей Огородник

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