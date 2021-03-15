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Футбол

Зинченко заявил, что Сити может взять квадрупл

отСергей Сумской

Мар 15, 2021 ,

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» М заявил, что команда может замахнутся на победу в четырех турнирах.

По словам украинца, все реально.

«У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача», – приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра «Борусии» М и «Манчестер Сити» состоится 16 марта.

от Сергей Сумской

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