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Футбол

Стало известно, где пройдут мартовские игры сборной Украины

отСергей Сумской

Мар 16, 2021

Сборная Украины будет играть игры квалификации на чемпионат мира-2022, которые пройдут в марте, в Киеве. Об этом сообщил генсек УАФ Юрий Записоцкий в эфире программы «Футбол NEWS».

По его словам, эпидемиологическая ситуация на Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая.

«Мы не исключаем внесения Львовской области в «красную зону», что может затруднить прибытие команд-соперниц. В частности, Финляндия выражала обеспокоенность.

Поэтому было принято соломоново решение: лучший вариант на сегодня – отыграть 2 игры в Киеве. Учитывая, что Киев находится в безопасной зоне. У нас есть разрешение от минздрава и решение УЕФА», – сказал Записоцкий.

Напомним, 28 марта сборная Украина сыграет в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии и 31-го – с Казахстаном.

от Сергей Сумской

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