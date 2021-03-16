Суркис раскрыл ситуацию с трансферами в Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что зимой клуб не работал трансферном рынке из-за решение главного тренера команды Мири Луческу.

При этом он пока не знает, кого клуб может купить во время летнего периода.

«Говорить сегодня о трансферах я не могу. Может, и будут по нашим футболистам предложения, но мы таких не получали.

Что, будем заглядывать на 3-4 месяца? Мало того, чемпионат Европы. Какие-то наши игроки вызваны в сборную, надеюсь, они себя там тоже проявят, и, в зависимости от этого, будем смотреть», — заявил Суркис в интервью «Циганик LIVE»