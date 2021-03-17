Динамо летом вернется к кандидатуре Ловрича

Вице-чемпионы Украины киевское «Динамо» во время летнего трансферного окна попытаются приобрести лидер атак хорватской «Горицы» Кристиана Ловрича.

По информации Meta-ratings.com.ua, инициатором приглашения 25-летнего игрока атаки выступает главный тренер киевлян Мирча Луческу. Сообщается, что «Горица» оценивает своего лидера в пять миллионов евро, причем «Динамо» предпринимает попытки снизить сумму компенсации.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Ловрича 15 голов в рамках чемпионата Хорватии по футболу. Этой зимой «Динамо» уже пыталось договориться по игроку, но без особого успеха.