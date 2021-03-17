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Футбол

Эмери заявил о желании снова победить Динамо

отСергей Сумской

Мар 17, 2021 ,

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы против Киевского «Динамо», которая пройдет 18 марта, заявил, что цель поединка для его подопечных является закрепление результата первой игры и победить.

«Мы уже знаем возможности «Динамо». Киевляне хорошо играют на контратаках и особенно на флангах. Нам удалось в прошлый раз нейтрализовать их позиционные атаки.

Мы уважаем соперника, но будем играть на победу. Хотим выиграть уверенно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве. Если мы хотим одержать положительный результат, должны продолжать работать в том же духе», – приводит слова Эмери официальный сайт «Динамо».

от Сергей Сумской

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