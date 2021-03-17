Гризманна может занести в Ювентус, но не все так просто

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» могут совершить обмен футболистами.

По данным Calciomercato.com, итальянская команда может обменять полузащитника Пауло Дибалу на нападающего испанского клуба Антуана Гризманна.

В издании отмечают, что эта сделка не будет простой. Важную роль в этом вопросе играет и будущее нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. В случае, если он останется в «Барсе», Дибале будет сложно найти место на поле.

Стороны якобы только начали обсуждать вопрос обмена игроками.