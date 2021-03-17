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Футбол

Ювентус и Барселона готовят громкий обмен

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Антуан Гризманн

Ближайшим летом между грандами испанского и итальянского футбола «Барселоной» и «Ювентусом» может состояться достаточно громкий обмен.

Как сообщает Calciomercato.com, из-за неопределенности по контракту с Паоло Дибалой руководство «Старой Синьоры» готово использовать аргентинца в качестве разменной монеты. «Ювентус» готов отправить своего форварда в каталонскую «Барселону», как компенсация за Антунана Гризманна.

Отметим, в нынешнем сезоне Дибала забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах Серии А. На счету Антуана Гризманна 25 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

от Андрей Огородник

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