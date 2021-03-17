Кравец отличился восьмым голом в составе Коньяспора

Кандидат в сборную Украины по футболу Артем Кравец сумел прервать голевую паузу, которая продолжалась в течении двух последних месяцев.

Вчера, в матче чемпионата Турции против «Касимпашы» воспитанник киевского «Динамо» забил гол на последних минутах встречи, открыв счет в матче. Примечательно, что для победы «Коньяспору» этого не хватило, команда умудрилась до финального свистка пропустить в свои ворота.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артема Кравца восемь голов в рамках чемпионата Турции, украинский форвард является лучшим бомбардиром своей команды.