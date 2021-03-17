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Футбол

ЛНЗ Лебедин готовится к переходу на профессиональный уровень

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Юрий Бакалов

Один из самых богатых клубов любительского чемпионата Украины по футболу «ЛНЗ» Лебедин новый сезон планирует начать в статусе клуба Второй лиги чемпионата Украины.

Не так давно клуб возглавил достаточно известный украинский специалист Юрий Бакалов, по словам которого в клубе делается все для того, чтобы получить профессиональный статус.

«Мы хотим выйти на профессиональный уровень. Все для этого делается: начали еще с того года, запустили процесс омоложения. Команда смотрит вперед на перспективу. Все делается для того, чтобы команда стартовала уже в этом году во второй лиге. Я в этом уверен на 100%.

Собирается документация, пошла уже аттестационная процедура, а более конкретно об этом лучше расскажут ответственные работники нашего клуба. Вы знаете, я тренер, и моя первая и самая главная работа – это тренировать команду.

А о далеко идущих планах и стратегии клуба надо пообщаться со спортдиректором Василием Гречаным или с нашим президентом. Они бы больше рассказали, что и как на данном этапе».

Отметим, спонсором «ЛНЗ» является крупнейший агрохолдинг LNZ Group, почетный президент клуба Дмитрий Кравченко не так давно входил в ТОП-100 журнала Форбс.

от Андрей Огородник

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