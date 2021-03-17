Шахтер интересуется восходящей звездой Зари

Блестящий старт Алахаяра Сайядманеша во второй половине сезона не остался без внимания скаутов донецкого «Шахтера».

По информации турецкой прессы «горняки» готовы заплатить за игрока восемь миллионов евро, именно в связи с предложением донецкого клуба связаны планы «Зари» выкупить игрока по окончанию срока аренды, о чем сообщалось ранее.

Напомним, в нынешнем сезоне в 11 матчах за «Зарю» Сайядманеш забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На днях игрок получил вызов в национальную сборную Ирана.