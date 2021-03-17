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Футбол

Шахтер интересуется восходящей звездой Зари

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Аллахьяр Сайяд

Блестящий старт Алахаяра Сайядманеша во второй половине сезона не остался без внимания скаутов донецкого «Шахтера».

По информации турецкой прессы «горняки» готовы заплатить за игрока восемь миллионов евро, именно в связи с предложением донецкого клуба связаны планы «Зари» выкупить игрока по окончанию срока аренды, о чем сообщалось ранее.

Напомним, в нынешнем сезоне в 11 матчах за «Зарю» Сайядманеш забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На днях игрок получил вызов в национальную сборную Ирана.

от Андрей Огородник

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