Шахтер — Рома: превью, мнение букмекеров, трансляция

После прошлогоднего полуфинала Лиги Европы этот розыгрыш турнира для донецкого «Шахтера» может закончиться на стадии 1/8 финала. После поражения от 0:3 в Рыме шансов на проход в следующий раунд соревнований у чемпионов Украины фактически нет. Несмотря на это даже в этом сезоне горняки уже удивляли футбольный мир, чего стоят две победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. «Рому» можно и нужно обыгрывать на НСК «Олимпийский», но удастся ли выиграть со необходимой разницей? В этом главный вопрос.

«Шахтер»

Донецкий клуб очень нестабильно выступает в этом сезоне. Речь идет, как о внутренних турнирах, так и о европейской арене. Команда Каштру может выиграть два матча у мадридского «Реала», не проиграть дважды «Интеру», но уступить 0:10 по сумме двух матчей «Боруссии» М и проиграть «Агробизнесу» в Кубке Украины, но разгромить «Динамо» 3:0. Сезон контрастов для «Шахтера» продолжается.

«Шахтер» после поражения в Рыме провел поединок чемпионата Украины против «Десны», которая идет четвертой в турнирной таблице. Донецкий клуб разгромил своего соперника со счетом 4:0, при этом первый тайм мог закончиться победой соперников. Дублями в матче отличились Тете и Соломон. После 18 туров Горняки занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру киевскому «Динамо» четыре пункта.

В этом году «Шахтер» провел уже восемь поединков и одержал в них пять побед. Интересно, что команда Каштру в 2021 еще не играла вничью, в пассиве у горняков три поражения – «Рома», «Агробизнес» и «Заря».

«Рома»

Подопечные Фонсеки продолжают борьбу в чемпионате Италии зам место в топ-4, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Этого команда из Рыма также может добиться и благодаря выступлению в Лиге Европы, но тут необходимо выиграть весь турнир.

После победы над «Шахтером» в четверг подопечные Фонсеки играли против «Пармы» в чемпионате Италии. В гостях «Рома» уступила предпоследней команде Серии А со счетом 0:2. После этого матча «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. У четвертной «Аталанты» только на два пункта больше.

Стоит отметить, что «Рома» не очень удачно играет в гостях в последнее время. Из шести матчей на выезде, у команды три поражения, одна ничья и только две победы.

История противостояний

Стоит отметить, что команды между собой играли уже семь раз, четыре раза выигрывали Горняки, трижды успех праздновала команда из Рыма. Разница голов 9-12 не в пользу украинской команды. Стоит отметить, что «Шахтер» уже ранее выигрывал у «Ромы» со счетом 3:0, именно с тем счетом, что необходимо Горняком для того, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Всего донецкий клуб 26 раз играл против клубов из Италии. У Горняков шесть побед, четыре матчи закончилось вничью и еще 16 раз выигрывали представители Италии.

Арбитры

Главный арбитр — Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)

Ассистенты арбитра — Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар (Оба Испания)

Четвертый арбитр — Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Судьи VAR — Алехандро Эрнандес и ассистент Рикардо де Бургос (оба Испания)

Предварительные составы:

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кумбула, Тристанте, Спинаццола, Вильяр, Диавара, Карсдорп, Пеллегрини, Педро, Мхитарян.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витау, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес.

Мнение букмекеров

Победа «Шахтера» – 2.81

Ничья – 3.68

Победа «Ромы» – 2.67

Проход в четвертьфинал «Шахтера» – 14.75

Проход в четвертьфинал «Ромы» – 1.015

Трансляция

Матч начнется в 19:55 по киевскому времени. Матч покажет в прямом эфире ТК «Футбол» и Volia Football 1 HD.