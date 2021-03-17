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Футбол

Следующий сезон в Первой лиге пройдет в новом формате?

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
ПФЛ

Большие изменения ожидают на второй по силе дивизион чемпионата Украины по футболу в следующем сезоне.

Сегодня состоялось заседания ПФЛ на котором присутствующие проголосовали за новый розыгрыша турнира. Если исполком УАФ утвердит формат, в новом сезоне в Первой лиге примут участия двадцать команд, которые будут разделены на две группы по географическому принципу, что позволит сэкономить командам на переездах.

Напомним, в нынешнем сезоне в Первой лиге выступает 16 команд из которых три повысятся в классе, если изменения состоятся, из Второй лиги Первую пополнят сразу шесть команд.

от Андрей Огородник

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