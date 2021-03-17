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Футбол

Трансферная цель Динамо перейдет в лондонский Арсенал?

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Аарон Бупендза

Открытие сезона в чемпионате Турции по футболу Аарон Бупендза продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации известного британского таблоида The Sun, форвард «Хатайспора» может перейти в лондонский «Арсенал». Тренерский штаб «канониров» видит в игроке возможную замену Ляказетту, к тому же, успешность сделки во многом зависит от партнера Бупендзы по сборной Габону Обамеянгу, который уже общался с игроком на тему возможного перехода в «Арсенал».

Напомним, в нынешнем сезоне на счету габонского форварда 18 голов. Ранее к нему приписывали интерес киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», причем сообщалось, что киевляне предлагали за Бупендзу 9 миллионов евро.

от Андрей Огородник

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