EURO.com.ua

Футбол

Успешная игра Малиновского не спасла Аталанту в матче против Реала

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Руслан Малиновский

Итальянская «Аталанта» в составе которой выступают сразу два игрока национальной сборной Украины, прекратила свои выступления в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Чуда не случилось, клуб с Бергамо снова уступил в матче против мадридского «Реала», на этот раз пропустив в свои ворота три гола. Стоить отметить игру Руслана Малиновского, который несмотря на то, что результативными действиями не отличился, стал лучшим игроком «Аталанты» по версии издания  SofaScore.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Руслана Малиновского тридцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах, три гола и три результативные передачи.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

ЛНЗ Лебедин готовится к переходу на профессиональный уровень

Мар 17, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Верес ближайший матч проведет во Львове

Мар 17, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Трансферная цель Динамо перейдет в лондонский Арсенал?

Мар 17, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − пятнадцать =

Вы пропустили

Футбол

ЛНЗ Лебедин готовится к переходу на профессиональный уровень

Мар 17, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Рекордсмен Суперлиги покинул Будивельник

Мар 17, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Верес ближайший матч проведет во Львове

Мар 17, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Трансферная цель Динамо перейдет в лондонский Арсенал?

Мар 17, 2021 Андрей Огородник