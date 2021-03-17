Успешная игра Малиновского не спасла Аталанту в матче против Реала

Итальянская «Аталанта» в составе которой выступают сразу два игрока национальной сборной Украины, прекратила свои выступления в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Чуда не случилось, клуб с Бергамо снова уступил в матче против мадридского «Реала», на этот раз пропустив в свои ворота три гола. Стоить отметить игру Руслана Малиновского, который несмотря на то, что результативными действиями не отличился, стал лучшим игроком «Аталанты» по версии издания SofaScore.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Руслана Малиновского тридцать матчей за «Аталанту» во всех турнирах, три гола и три результативные передачи.