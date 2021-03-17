Вильярреал — Динамо: превью, мнение букмекеров, трансляция

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» может провести последний свой поединок в еврокубках в рамках этого сезона. После поражения 0:2 на НСК «Олимпийский» от «Вильярреала» подопечные Мирчи Луческу не в лучшем настроении отправляются на ответный поединок в Испанию. Чтобы проходить в четвертьфинал турнира вице-чемпионам Украины необходимо выигрывать с разницей в два гола. Задание очень трудное, но если киевляне покажут свою лучшую игру и сумеют реализовать моменты, то вполне можно рассчитывать на успешный результат.

«Вильярреал»

После победы в четверг в Киеве испанская команда в воскресенье провела поединок чемпионата Испании. На выезде команда Эмери сумела переиграть «Эйбар» со счетом 3:1. Отличились Гомес, Бакка и Педраса в составе соперников киевского «Динамо». Это первая победа «Вильярреала» в чемпионате с восьмого января. С 40 очками команда Эмери занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Стоит отметить, что в последних пяти домашних матчах «Вильярреал» выиграл только один раз, переиграв в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург». В чемпионате команда дважды проиграла «Атлетико» (0:2) и «Бетису» (1:2), а также дважды сыграла вничью – «Реал Сосьедад» (1:1) и «Гранада» (2:2).

Для Эмери, который трижды уже выигрывал Лигу Европы и не против еще раз выиграть этот трофей, именно ЛЕ является единственным шансом сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Динамо»

Киевский клуб в воскресенье также провел очередной мат чемпионата Украины. В поединке против третьей команды чемпионата «Зари» получился боевым. После первого тайма, который остался за клубом из Луганска, «Динамо» было сильнее во втором тайме и забило два гола, отличились Беседин и Сидорчук, который забил один из самых красивых голов чемпионата.

Благодаря этой виктории «Динамо» продолжает свой путь к чемпионскому титулу. Киевляне на три пункта опережают донецкий «Шахтер», который занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Как бы не закончился поединок в Испании «Динамо» уже весьма успешно провело еврокубковый сезон.

История противостояний

«Динамо» и «Вильярреал» перед игрой неделю назад уже встречались в еврокубках. Это была стадия 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Киеве тогда закончился со счетом 0:0, а вот в Испании «Вильярреал» выиграл 2:0. Стоит отметить, что не так давно в сезоне 2013/2014 на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» сначала 0:2 проиграло дома, а потом сыграло 0:0 в гостях. Стоит отметить, что в еврокубках «Динамо» всего 24 раза встречалось с представителями Испании. У киевлян только четыре победы, при 8 ничьих и 12 поражениях. Разница голов 27-42. «Вильярреал» кроме матчей с «Динамо» больше не играл с представителями Украины.

Арбитры

Главный арбитр — Андреас Экберг (Швеция)

Ассистенты арбитра — Мехмет Кулум, Штефан Халльберг (все — Швеция)

Четвертый арбитр — Мохаммед аль-Хаким (Швеция)

Арбитр VAR — Камфус Йохем, ассистент арбитра VAR — Кевин Блом (оба — Нидерланды)

Мнение букмекеров

Победа «Вильярреала» – 1.56

Ничья – 4.20

Победа «Динамо» – 6.85

Проход «Вильярреала» – 1.007

Проход «Динамо» – 16.5

Предварительные стартовые составы:

«Вильярреал»: Рульи, Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Тригерос, Капу, Парехо, Морено, Алькасер, Чуквуззе

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Трансляция

В прямом эфире матч покажет телеканал Футбол-2. Также трансляция будет доступна на Volia Football 1 HD. Начало в 22:00 по Киеву.