Яремчук резко подорожал

Статистический портал Transfermarkt обновил ценники на игроках с Украины, которые выступают в чемпионате Бельгии.
Самым дорогим игроком является Роман Яремчук из «Гента». Он подорожал на 2 миллиона, и теперь его стоимость составляет 13 000 000 евро.
Стоимость украинцев в чемпионате Бельгии:
1. Роман Яремчук («Гент») – 13 000 000 евро (+2 млн);
2. Эдуард Соболь («Брюгге») – 3 000 000;
3. Богдан Михайличенко («Андерлехт») – 2 000 000 (-0,5 млн);
4. Игорь Пластун («Гент») – 1 500 000 (-0,3 млн);
5. Роман Безус («Гент») – 1 500 000;
6. Евгений Макаренко («Кортрейк») – 1 000 000;
7. Марьян Швед («Мехелен») – 1 000 000 (+0,35 млн).
8. Александр Филиппов («Сент-Труйден») – 900 000 (-0,4 млн);