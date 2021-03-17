Яремчук резко подорожал

Статистический портал Transfermarkt обновил ценники на игроках с Украины, которые выступают в чемпионате Бельгии.

Самым дорогим игроком является Роман Яремчук из «Гента». Он подорожал на 2 миллиона, и теперь его стоимость составляет 13 000 000 евро.

Стоимость украинцев в чемпионате Бельгии:

1. Роман Яремчук («Гент») – 13 000 000 евро (+2 млн);

2. Эдуард Соболь («Брюгге») – 3 000 000;

3. Богдан Михайличенко («Андерлехт») – 2 000 000 (-0,5 млн);

4. Игорь Пластун («Гент») – 1 500 000 (-0,3 млн);

5. Роман Безус («Гент») – 1 500 000;

6. Евгений Макаренко («Кортрейк») – 1 000 000;

7. Марьян Швед («Мехелен») – 1 000 000 (+0,35 млн).

8. Александр Филиппов («Сент-Труйден») – 900 000 (-0,4 млн);