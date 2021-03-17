EURO.com.ua

Футбол

Яремчук резко подорожал

отСергей Сумской

Мар 17, 2021

Статистический портал Transfermarkt обновил ценники на игроках с Украины, которые выступают в чемпионате Бельгии.

Самым дорогим игроком является Роман Яремчук из «Гента». Он подорожал на 2 миллиона, и теперь его стоимость составляет 13 000 000 евро.

Стоимость украинцев в чемпионате Бельгии:

1. Роман Яремчук («Гент») – 13 000 000 евро (+2 млн);

2. Эдуард Соболь («Брюгге») – 3 000 000;

3. Богдан Михайличенко («Андерлехт») – 2 000 000 (-0,5 млн);

4. Игорь Пластун («Гент») – 1 500 000 (-0,3 млн);

5. Роман Безус («Гент») – 1 500 000;

6. Евгений Макаренко («Кортрейк») – 1 000 000;

7. Марьян Швед («Мехелен») – 1 000 000 (+0,35 млн).

8. Александр Филиппов («Сент-Труйден») – 900 000 (-0,4 млн);

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Гризманна может занести в Ювентус, но не все так просто

Мар 17, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Хачериди сообщил, вернется ли он в Динамо

Мар 17, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Яремчук резко подорожал

Мар 17, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + 6 =

Вы пропустили

Бокс

У Фьюри назвали Джошуа одним из лучших боксеров в мире

Мар 17, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гризманна может занести в Ювентус, но не все так просто

Мар 17, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Хачериди сообщил, вернется ли он в Динамо

Мар 17, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Яремчук резко подорожал

Мар 17, 2021 Сергей Сумской