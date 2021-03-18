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Футбол

Челси впервые за шесть лет пробился в четвертьфинал ЛЧ

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Томас Тухель

Назначение Томаса Тухеля главным тренером «Челси» уже можно считать лучшим решением руководства лондонского клуба за последние годы.

Мало того, что под руководством немецкого специалиста «аристократы» выдали лучший старт в истории клуба при новом тренере, так к тому же вчера команда сумела прервать неудачную серию в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Обыграв в первом раунде плей-офф мадридский «Атлетико» «Челси» пробился в четвертьфинал, впервые с 2014 года. Подобное достижение клуб установил под руководством Жозе Моуриньо. Интересно, что в том сезоне лондонский клуб уступил в полуфинале, как раз таки мадридскому «Атлетико».

от Андрей Огородник

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