Челси впервые за шесть лет пробился в четвертьфинал ЛЧ

Назначение Томаса Тухеля главным тренером «Челси» уже можно считать лучшим решением руководства лондонского клуба за последние годы.

Мало того, что под руководством немецкого специалиста «аристократы» выдали лучший старт в истории клуба при новом тренере, так к тому же вчера команда сумела прервать неудачную серию в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Обыграв в первом раунде плей-офф мадридский «Атлетико» «Челси» пробился в четвертьфинал, впервые с 2014 года. Подобное достижение клуб установил под руководством Жозе Моуриньо. Интересно, что в том сезоне лондонский клуб уступил в полуфинале, как раз таки мадридскому «Атлетико».