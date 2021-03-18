Игроки Шахтера верят в камбэк в матче с Ромой

Несмотря на безвольное поражение в первом матче против римской «Ромы» футболисты донецкого «Шахтера» верят в положительный результат ответной встречи.

После выездного поражения от римского клуба со счетом 3:0, для выхода в 1/4 финала «горняки» обязаны забивать, как минимум четыре гола, не пропустив в свои ворота. Тем не менее, столь сложная задача не пугает игроков клуба:

«Сейчас мы знаем «Рому» намного лучше, поэтому попытаемся воспользоваться этим с первых минут игры и попробуем забить быстрый мяч. Знаем, что нам будет сложно пройти дальше, но нет ничего невозможного. Сразу вспоминается камбэк «Барселоны» в матче против «ПСЖ» в 2017 году. Они проиграли 4:0, а потом забили 6 голов и прошли дальше. Это доказывает, что все возможно. Нужно просто дождаться правильного момента.

Каштру вчера сказал, что мы должны победить в обоих таймах. Завтра для нас будет фактически два матча. Ничего не потеряно, все зависит от нас», – сказал Додо.

Напомним, матч между «Шахтером» и «Ромой» стартует в 19:55 по киевскому времени.