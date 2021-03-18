Кристалл усилился игроком Высшей лиги чемпионата Молдовы

Главный претендент на вылет во Второй лигу херсонский «Кристалл» продолжает усиливать свой состав.

После провальной первой половины сезона, по итогам которой команда заняла последнее место в турнирной таблице с четырьмя баллами, в клубе началась активная перестройка. Состав уже пополнило семнадцать новых исполнителей и новый главный тренер.

Восемнадцатым новичком команды стал 22-летний нападающий Владимир Титиевский, который является воспитанником «Черноморца», но последние годы выступал в Молдове, в составе таких команд, как «Сперанца» и «Динамо-Авто» из Тирасполя.