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Футбол

Кристалл усилился игроком Высшей лиги чемпионата Молдовы

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Владимир Титиевский

Главный претендент на вылет во Второй лигу херсонский «Кристалл» продолжает усиливать свой состав.

После провальной первой половины сезона, по итогам которой команда заняла последнее место в турнирной таблице с четырьмя баллами, в клубе началась активная перестройка. Состав уже пополнило семнадцать новых исполнителей и новый главный тренер.

Восемнадцатым новичком команды стал 22-летний нападающий Владимир Титиевский, который является воспитанником «Черноморца», но последние годы выступал в Молдове, в составе таких команд, как «Сперанца» и «Динамо-Авто» из Тирасполя.

от Андрей Огородник

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