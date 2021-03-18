Один из лидеров Олимпика восстановился после травмы

Полузащитник донецкого «Олимпика» Бенито, который был одним из ключевых исполнителей команды в осенней части сезона, готов вернуться на футбольное поле.

Старт сезона нигерийский полузащитник получил из-за травмы. Как сообщает официальный сайт «Олимпика», к поединку против полтавской «Ворсклы» игрок готовится в общей группе.

Напомним, в «Олимпике» Бенито выступает на правах аренды из киевского «Динамо». В 11 матчах нынешнего сезона нигерийский вингер забил три гола и сделал две результативные передачи.