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Футбол

Один из лидеров Олимпика восстановился после травмы

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Бенито

Полузащитник донецкого «Олимпика» Бенито, который был одним из ключевых исполнителей команды в осенней части сезона, готов вернуться на футбольное поле.

Старт сезона нигерийский полузащитник получил из-за травмы. Как сообщает официальный сайт «Олимпика», к поединку против полтавской «Ворсклы» игрок готовится в общей группе.

Напомним, в «Олимпике» Бенито выступает на правах аренды из киевского «Динамо». В 11 матчах нынешнего сезона нигерийский вингер забил три гола и сделал две результативные передачи.

от Андрей Огородник

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