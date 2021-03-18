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Футбол

Официально: Эдуард Соболь прешел в Брюгге

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Эдуард Соболь

Успешные выступления защитника сборной Украины Эдуарда Соболя в составе бельгийского «Брюгге» не остались без внимания клубного руководства.

Как сообщает официальный сайт брюссельского клуба, руководство воспользовалось правом выкупа арендованного в «Шахтера» игрока. Срок контракта рассчитан на три года. По неофициальной информации, донецкий клуб получит компенсацию в размере 3,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего защитника 21 матч в рамках чемпионата Бельгии, один гол и три результативные передачи. Нынешний сезон второй для Соболя в составе «Брюгге».

от Андрей Огородник

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