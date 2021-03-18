Рома опровергла информацию об интересе к Яремчуку

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека пролил свет на ситуацию вокруг форварда бельгийского «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука.

Отличная игра украинского форварда в чемпионате Бельгии стала причиной появления слухов о большом интересе к его персоне римской «Ромы», которая, якобы, делала несколько попыток приобрести форварда, но каждый раз получала отказ.

«Интерес Ромы к Роману Яремчуку не имеет ничего общего с правдой. Никаких переговоров с моим участием не было. Я знаю, что это за игрок, меня не удивляют слухи в прессе. Но так можно говорить и о каждом игроке Шахтера, приписывать интерес Ромы», — сообщил Фонсека.

Напомним, к Яремчуку также приписывают интерес таких клубов, как: «Лацио», «Спортинг» и «Арсенал».