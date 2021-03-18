Шахтер снова проиграл Роме и попрощался с ЛЕ

Донецкий «Шахтер» дома проиграл римской «Роме» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы — 1:2 (1:5 по сумме двух встреч).

На голы Майораля хозяева поля ответили только точным ударом Мораеса.

«Горняки» третий раз в истории покинули этот турнир на стадии 1/8 финала.

Это случалось в сезоне 2004/05, когда вылетели от АЗ (1:3, 1:2), и в 2006/07, когда выбила «Севилья» (2:2, 2:3). Тогда турнир еще назывался Кубок УЕФА.

В прошлом сезоне «Шахтер» дошел до полуфинала ЛЕ.

Шахтер Украина – Рома Италия 1:2

Голы:

0:1 – 48 Майораль, 1:1 – 59 Мораес, 1:2 – 72 Майораль.

Шахтер – Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Тете (Марлос, 60), Маркос Антонио, Соломон (Судаков, 77), Мораес (Дентиньо, 76).

Рома – Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро (Эль-Шаарави, 75), Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль.

Предупреждения:

Рожер (25), Маркос Антонио (38), Алан Патрик (55), Карсдорп (57).