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Футбол

Сразу четыре немецких тренера вывели свои команды в 1/4 финала ЛЧ

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Юрген Клопп

Немецкая школа тренеров продолжает поражать своими успехами. Вчера завершились крайние матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, которые определили все команды второго раунда плей-офф.

Особенностью четвертьфинала станет противостояние между собой четырех немецких тренеров. Впервые в истории Лиги Чемпионов на этой стадии сразу четыре тренера представляют одну страну.

Напомним, в четвертьфинал вышли «Челси», возглавляемый Томасом Тухелем, «Ливерпуль» (тренер – Юрген Клопп), «Бавария» (Ханс-Дитер Флик) и дортмундская «Боруссия» (Эдин Терзич).

от Андрей Огородник

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