В сборную Израиля получили вызов два игрока из УПЛ

Сразу два игрока выступающих в чемпионате Украины по футболу, в конце текущего месяца смогут одеть футболку национальной сборной Израиля.

Согласно заявке сборной на ближайшие матчи, в команду Виллибальда Руттенштайнера получили вызов защитник луганской «Зари» Йоэль Абу-Ханна и полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон. Стоить отметить, что оба игрока и ранее получали приглашения в главную команду своей страны.

Отметим, в последнюю неделю марта сборная Израиля должна провести три поединка против Дании (25 марта), Шотландии (28-го) и Молдовы (31-го).