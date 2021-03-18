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Футбол

В Шахтере обнаружен случай коронавируса

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , , ,
Виктор Корниенко

Третья волна коронавируса которая постепенно накрывает Украину, может коснуться футбола.

Как сообщает официальный твиттер донецкого «Шахтера», защитник клуба Виктор Корниенко, который вместе с партнерами сдал тест на COVID-19 перед матчем с римской «Ромой» получил положительный результат, игрок был отправлен на самоизоляцию. Это первый случай коронавируса в украинском футболе с момента возобновления чемпионата.

Напомним, из-за активного роста количества заболеваний, матчи сборной Украины, которые должны были пройти во Львове, перенесли. Сегодняшний матч «Шахтера» против «Ромы», который должен был состояться вместе со зрителями пройдет при пустых трибунах.

от Андрей Огородник

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