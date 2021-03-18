В Шахтере обнаружен случай коронавируса

Третья волна коронавируса которая постепенно накрывает Украину, может коснуться футбола.

Как сообщает официальный твиттер донецкого «Шахтера», защитник клуба Виктор Корниенко, который вместе с партнерами сдал тест на COVID-19 перед матчем с римской «Ромой» получил положительный результат, игрок был отправлен на самоизоляцию. Это первый случай коронавируса в украинском футболе с момента возобновления чемпионата.

Напомним, из-за активного роста количества заболеваний, матчи сборной Украины, которые должны были пройти во Львове, перенесли. Сегодняшний матч «Шахтера» против «Ромы», который должен был состояться вместе со зрителями пройдет при пустых трибунах.