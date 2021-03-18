Вильярреал – Динамо: стартовые составы

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УЕФА сообщил стартовые составы на игру 1/8 финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и киевским «Динамо».

Среди главных неожиданностей – выход Родригеша в центре нападения вместо Беседина, а также выход Андриевского вместо Шапаренко.

Игра начнется в 22.00.

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Андриевский, Сидорчук, Буяльский – де Пена, Цыганков – Родригеш.

Запасные: Бойко, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Ванат, Беседин, Супряга.

«Вильярреал»: Асенхо – Педраса, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт – Парехо, Капу, Тригерос – Чуквуэзе, Бакка, Морено.

Запасные: Икер, Йоргенсен, Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Пино, Баэна.