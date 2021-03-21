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Футбол

Холанд все ближе к переходу в Реал

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Эрлинг Холанд

Восходящая звезда мирового футбола Эрлинг Холанд в скором времени может пополнить состав мадридского «Реала».

Невероятная результативность в исполнении норвежского бомбардира «Боруссии» не осталась без внимания мадридского «Реала». Как сообщает ряд испанских интернет-порталов «королевский клуб» уже начал изучать варианты перехода молодого форварда. Увеличивает шансы успешности сделки желание самого Холанда перейти в «Реал», а также связи его агента Мино Райолы с испанским грандом.

Напомним, Эрлинг Холанд уже побил ряд рекордов результативности, в его активе 49 голов в 49 матчах за «Боруссию» Дортмунд.

от Андрей Огородник

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