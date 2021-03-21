Клубы чемпионата Италии намерены приобрести звезду Зари

Сумасшедший прогресс, который демонстрирует в последних матчах вингер луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш не остался без внимания ведущих клубов Европы.

По информации Александра Денисова уже в скором времени за молодого иранского игрока клубы Серии А готовы будут предложить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро. Подобный спрос на футболиста вынуждает боссов «Зари» активировать опцию по трансферу игрока, которая обойдется «Заре» в 2,5 миллиона евро.

В то же время Александр Денисов опроверг информацию, что планы на Аллахьяра имеет донецкий «Шахтер», о чем сообщали ранее турецкие СМИ. Напомним, права на иранского футболиста принадлежат турецкому «Фенербахче».