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Футбол

Клубы чемпионата Италии намерены приобрести звезду Зари

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Аллахьяр Сайяд

Сумасшедший прогресс, который демонстрирует в последних матчах вингер луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш не остался без внимания ведущих клубов Европы.

По информации Александра Денисова уже в скором времени за молодого иранского игрока клубы Серии А готовы будут предложить компенсацию в размере 7-8 миллионов евро. Подобный спрос на футболиста вынуждает боссов «Зари» активировать опцию по трансферу игрока, которая обойдется «Заре» в 2,5 миллиона евро.

В то же время Александр Денисов опроверг информацию, что планы на Аллахьяра имеет донецкий «Шахтер», о чем сообщали ранее турецкие СМИ. Напомним, права на иранского футболиста принадлежат турецкому «Фенербахче».

от Андрей Огородник

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