Кобин может быть отправлен в отставку

Главный тренер закарпатского «Миная» Василий Кобин рискует потерять свою должность не доиграв с командой первый свой сезон в УПЛ.

Серия неудачных результатов сделал закарпатский клуб одним из претендентов на вылет в Первую лигу, что явно не входит в планы руководства «Миная». Информацию о возможной отставке Кобина прокомментировал спортивный директор клуба Михаил Кополовец.

Как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть «напряг». Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки: Львов, Ингулец. Теперь надо брать очки там, где их еще труднее взять. Это футбол, что тут можно сказать», — приводит слова Кополовца FootballHub.

Напомним, «Минай» идет на 12 месте в УПЛ, имея отрыв от последнего клуба ФК «Львов» в размере двух очков.