Мехелен готов активировать опцию выкупа Шведа

Молодой украинский полузащитник Марьян Швед летом может подписать полноценный контракт с «Мехеленом».

Нынешний сезон воспитанник «Карпат» проводит за бельгийский середняк на правах аренды, причем своими выступлениями он убедил клубное руководство в целесообразности его трансфера.

Как отмечает британская пресса, изначально «Селтик», который владеет правами на игрока желал получить за Шведа три миллиона евро, что не входило в планы «Мехелена», но после того, как сумму компенсации снизили, бельгийский клуб готов вернуться в переговорный процесс.