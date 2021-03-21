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Футбол

Мехелен готов активировать опцию выкупа Шведа

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Марьян Швед

Молодой украинский полузащитник Марьян Швед летом может подписать полноценный контракт с «Мехеленом».

Нынешний сезон воспитанник «Карпат» проводит за бельгийский середняк на правах аренды, причем своими выступлениями он убедил клубное руководство в целесообразности его трансфера.

Как отмечает британская пресса, изначально «Селтик», который владеет правами на игрока желал получить за Шведа три миллиона евро, что не входило в планы «Мехелена», но после того, как сумму компенсации снизили, бельгийский клуб готов вернуться в переговорный процесс.

от Андрей Огородник

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