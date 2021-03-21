EURO.com.ua

Футбол

Шахтер отказался отпускать Трубина в Серию А

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Анатолий Трубин

Блестящая игра в исполнении юного вратаря донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина в нынешнем сезоне не обошла стороной внимания селекционеров ТОП-клубов Европы.

По словам ассистента директора по футболу «Шахтера» Карло Николини на молодого вратаря сейчас существует действительно большой спрос, но те предложения, которые поступали в клуб и близко не отвечают уровню и потенциалу игрока.

По Трубину были предложения от итальянских клубов в размере 4-5 миллионов евро — это безумие: если бы молодой итальянец делал то же самое, он бы обошелся в 25 миллионов.

Ранее ходили слухи, что серьезный интерес к Трубину проявляет миланский «Интер».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Холанд все ближе к переходу в Реал

Мар 21, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер зимой мог усилиться Вероном

Мар 21, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Клубы чемпионата Италии намерены приобрести звезду Зари

Мар 21, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + девятнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Холанд все ближе к переходу в Реал

Мар 21, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер зимой мог усилиться Вероном

Мар 21, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Ягупова вывела Фенербахче в финале женской Евролиги

Мар 21, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Клубы чемпионата Италии намерены приобрести звезду Зари

Мар 21, 2021 Андрей Огородник