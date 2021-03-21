Шахтер отказался отпускать Трубина в Серию А

Блестящая игра в исполнении юного вратаря донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина в нынешнем сезоне не обошла стороной внимания селекционеров ТОП-клубов Европы.

По словам ассистента директора по футболу «Шахтера» Карло Николини на молодого вратаря сейчас существует действительно большой спрос, но те предложения, которые поступали в клуб и близко не отвечают уровню и потенциалу игрока.

По Трубину были предложения от итальянских клубов в размере 4-5 миллионов евро — это безумие: если бы молодой итальянец делал то же самое, он бы обошелся в 25 миллионов.

Ранее ходили слухи, что серьезный интерес к Трубину проявляет миланский «Интер».