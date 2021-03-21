Шахтер зимой мог усилиться Вероном

Один из главных талантов бразильского футбола Габриэль Верон этой зимой мог стать футболистом донецкого «Шахтера».

По словам ассистент директора по футболу Карло Николини 18-летний талант «Палмейраса» всерьез рассматривался клубом в качестве усиления, но из-за ограничения в размере 20 миллионов евро, за который клуб не может выходить, удовлетворить финансовые запросы бразильского клуба «Шахтеру» не удалось.

Стоить отметить, что помимо «Шахтера» на Верона претендует также «Барселона» и ряд ТОП-клубов Европы.