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Футбол

Шахтер зимой мог усилиться Вероном

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Габриэль Верон

Один из главных талантов бразильского футбола Габриэль Верон этой зимой мог стать футболистом донецкого «Шахтера».

По словам ассистент директора по футболу Карло Николини 18-летний талант «Палмейраса» всерьез рассматривался клубом в качестве усиления, но из-за ограничения в размере 20 миллионов евро, за который клуб не может выходить, удовлетворить финансовые запросы бразильского клуба «Шахтеру» не удалось.

Стоить отметить, что помимо «Шахтера» на Верона претендует также «Барселона» и ряд ТОП-клубов Европы.

от Андрей Огородник

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