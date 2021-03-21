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Футбол

СК Днепр-1 продлил серию без поражений до шести матчей

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
СК Днепр-1

Днепровский СК «Днепр-1» продолжает радовать своей игрой после возобновления чемпионата Украины.

Вчера подопечные Игора Йовичевича весьма неожиданно обыграли одного из главных претендентов на бронзу черниговскую «Десну» благодаря дублю Марио Чуже. Сейчас серия без поражений в чемпионате Украины составляет шесть поединков, что является рекордом для клуба с момента выхода в УПЛ.

Отметим, благодаря вчерашней победе СК «Днепр-1» поднялся на восьмое место. От зоны еврокубков днепровский клуб отделяют восемь очков.

от Андрей Огородник

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