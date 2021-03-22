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Футбол

Леоненко жестко проехался по Шахтеру

отСергей Сумской

Мар 22, 2021 ,

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал результат ответной игры донецкого «Шахтера» против римской «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

По его словам, в первом голе все начал Маркос, который потерял мяч и команда получила контратаку.

«Раньше «Шахтеру» просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини.

Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что «Шахтер» сам допускает обрезки и пропускает контратаки», – сказал Леоненко во время передачи «Великий футбол».

от Сергей Сумской

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