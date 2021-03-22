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Футбол

Украинский вундеркинд выбрал другую сборную

отСергей Сумской

Мар 22, 2021

Украинский форвард немецкого «Нюрнберга» Эрик Шуранов хочет играть за сборные Германии. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

По его словам, Эрик Шуранов вместе со своим отцом приняли решение брать немецкое футбольное гражданство.

«Насколько я понимаю, у них есть приглашение от молодежной сборной Германии.

УАФ обращалась к нему, потому что он выступал за молодежные сборные Украины, но было принято решение, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией», – сказал Цыганык.

Напомним, в этом сезоне у 19-летнего Шуранова 6 матчей и 1 гол во 2-й Бундеслиге.

от Сергей Сумской

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