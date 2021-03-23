Франция — Украина: превью, мнение букмекеров, трансляция

В среду, 24 марта, Украины начинает новый отборочный цикл. После успешного выхода в финальную часть чемпионата Европы, который, все надеются, будет сыгран летом, украинские футболисты попытаются выйти на чемпионат мира 2022. Первым соперником нашей национальной команды будет команда Франции – действующий чемпион мира.

Кроме французов и украинцев в нашей группе также команды Боснии и Герцеговины, Казахстана и Финляндии. Выход в финальную часть ЧМ труднее, чем на Евро, ведь на мировое первенство попадает 13 представителей Европы, в отличии от 24 — на ЧЕ. Прямую путевку на турнир получает победитель своей группы. То есть, чтобы выйти напрямую необходимо будет обходить французов.

Если Украина займет второе место, то здесь на нашу команду ждет плей-офф, но не как ранее с одного раунда, а сразу с двух. Кроме десяти вторых команд в группах, сюда попадут еще две команды из Лиги Наций.

Франция

Именно матчем против Украины команда Франции начинает защиту своего звания лучшей команды мира. Именно французы победили на ЧМ-2018, выиграв в финальном матче у команды Хорватии со счетом 4:2. После этого французы успешно отобрались в финальную часть чемпионата Европы, выиграв группу с Турцией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдовой, за весь отбор только раз проиграв – туркам 0:2 в гостях и однажды сыграв вничью с теми же турками дома (1:1) при восьми победах.

Дальше последовала Лига наций, где соперники были более серьезные – Португалия, Хорватия и Швеция. Французы снова стали первыми, выиграв пять раз и один раз разделив очки с португальцами. Последние матчи команда провела в ноябре. Тогда сначала французы неожиданно уступили в товарищеском поединке Финляндии (0:2), прервав 12-матчевую беспроигрышную серию. Дальше последовали два матча Лиги наций – победа над Португалией в гостях (1:0) и виктория над Швецией (4:2) дома.

Украина

Украина также уверенно сумела преодолеть квалификацию на Евро. Наша сборная оказалась сильнейшей в компании с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой. Украинцы ни разу не проиграли во всем отборе, шесть раз выиграв и дважды сыграв вничью. Дальше украинцы играли в Лиге наций и не только из-за решений «других сил» покинули элитный дивизион, заняв четвертое место, после того, как чиновники присудили Украине поражение от Швейцарии 0:3.

Украина явно находится в черной полосе. Из последних семи матчей Украина уступила в шести, (в том числе в «кабинетах» от Швейцарии). Да наша команда играла с такими грандами, как Германия и Испания, но также и футболистов подкосила коронавирусная инфекция и фактически в каждом из матчей Андрей Шевченко не мог рассчитывать на несколько ключевых исполнителей.

Также была и светлое пятно – победа над Испанией на своем стадионе.

История противостояний

В общей сложности сборные Франции и Украины встречались десять раз. Шесть раз победу праздновала команда Франции, один раз — Украина, еще три раза фиксировалась ничья. Последний раз команды играли в октябре 2020 года. Тогда французы на своем поле разгромили подопечных Шевченко со счетом 7:1. Отметим, что в той игре в сине-желтых были огромные проблемы с составом из-за пандемии коронавируса и играли фактически запасные игроки.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе. Варан, Мэнди, Погба, Канте, Рабьо, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Арбитры

Главный арбитр — Тобиас Штилер (Германия)

Ассистенты — Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер (оба Германия)

Четвертый арбитр — Кристиан Дингерт (Германия)

Мнение букмекеров

Победа Франции – 1.33

Ничья – 4.5

Победа Украины – 8.5

Трансляция

В прямом эфире поединок Франция – Украина покажет телеканал Украина. Начало в 21:45.