Шевченко сообщил ситуацию с вратарской позицией

Насатвник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил ситуацию с вратарями перед играми квалификации на ЧМ-2022.

По словам специалиста, у него есть время на принятие решения относительно этой позиции.

Как сделать решение? Мы возвращаемся к товарищеским играм. Думаю, тогда голкиперам немного не везло – было много своих голов (возможно, имеются в виду пропущенные мячи после ошибок – прим.).

Конечно, первый матч Бущана (7:1 против Франции – прим.)… Все может быть по-другому в этой ситуации. На данный момент у меня большой выбор на вратарскую позицию, и вскоре я приму решение», – приводит слова Шевченко.

Напомним, что в марте сборная Украины сыграет 3 матча отбора ЧМ-2022 – против Франции на выезде (24 марта) и в Киеве примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).