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Футбол

Скрипник назвал Колос прямым конкурентом Зари

отСергей Сумской

Мар 23, 2021 , ,

Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник после поражения от «Колоса» (0:1) отметил, что это не последний матч в сезоне, потому еще все впереди.

«С «Колосом» была не последняя игра в сезоне, поэтому идем дальше, у нас еще есть время. «Колос» – это наш прямой конкурент, который так же борется за высшие места в турнирной таблице. Дальше будет еще жарче – немало придется прикладывать усилий», – приводит слова Скрипника официальный сайт «Зари».

Также он добавил, что команда будет стараться и пытается защитить то место, на котором в данный момент находимся

Напомним, «Заря» идет третьей в УПЛ – 18 игр, 32 очка. У «Колоса» 29 пунктов и на 1 матч больше.

от Сергей Сумской

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