Трубин сообщил, что в сборной жесткая дисциплина

Страж ворот донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин сообщил, как прошли первые тренировки в сборной Украины.

По словам игрока, в команде все серьезно готовятся к предстоящим играм.

«Во-первых – жесткая дисциплина. Все серьезно готовятся. Вместе с тем – дружественная атмосфера, все улыбаются, каждый как-то подкалывает. В этом плане все просто прекрасно, все хорошо. Стараюсь влиться в коллектив, адаптироваться.

Первый раз всем трудно. Но потихоньку буду привыкать к партнерам по команде, и все будет хорошо», – приводит слова Трубина «Футбол 24».