Два основных игрока ФК Львов не сыграют против СК Днепр-1

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» не сможет задействовать в следующем матче чемпионата Украины против СК «Днепр-1» сразу двух своих основных игроков.

Как сообщает Meta-ratings, из-за травм поединок против днепровского клуба пропустят Абнер и Маруан Миуби, которые по предварительным прогнозам врачей вернуться не ранее, чем через десять дней. Матч против СК «Днепр-1» состоится 2 апреля.

Отметим, если Абнер лишь вернулся из аренды в ФК «Львов», то на счету Миуби 14 матчей в УПЛ и один забитый мяч.