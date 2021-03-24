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Футбол

Два основных игрока ФК Львов не сыграют против СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Мар 24, 2021 , ,
Ренан

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» не сможет задействовать в следующем матче чемпионата Украины против СК «Днепр-1» сразу двух своих основных игроков.

Как сообщает Meta-ratings, из-за травм поединок против днепровского клуба пропустят Абнер и Маруан Миуби, которые по предварительным прогнозам врачей вернуться не ранее, чем через десять дней. Матч против СК «Днепр-1» состоится 2 апреля.

Отметим, если Абнер лишь вернулся из аренды в ФК «Львов», то на счету Миуби 14 матчей в УПЛ и один забитый мяч.

от Андрей Огородник

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