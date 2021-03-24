Экс-игрок Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Веллингтон Нем, который начиная с августа прошлого года был без команды, все же нашел себе новый клуб.

Как сообщает официальный сайт бразильской «Форталезы», опытнейший нападающий подписал с их клубом контракт до конца сезона 2021 года. Перешел Нем в новый клуб бесплатно, на правах свободного агента. Прошлый сезон, отметим, «Форталеза» завершила на 16 месте Серии А.

Напомним, в составе «Шахтера» Веллингтон Нем провел шесть сезонов, но так и не сумел заиграть в составе.